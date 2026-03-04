Ricercato impiegato del Ministero della Giustizia della Macedonia del Nord: è stato arrestato a Torino

TORINO – Un uomo di 30 anni, nato nella Macedonia del Nord, è stato arrestato dalla polizia di Stato in esecuzione di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso la Macedonia del Nord, emesso dal Tribunale di Skopije lo scorso Agosto 2025, per i reati di truffa e falso.

I fatti

L’uomo, impiegato al Ministero della Giustizia dello stato balcanico, era ricercato in campo internazionale in quanto condannato per aver commesso diversi reati attinenti alle proprie funzioni, quali abuso di posizione ufficiale e di autorizzazione, e per falsificazione di documenti.

Dopo accurati e prolungati servizi svolti da personale della Squadra Mobile – Sez. Catturandi, d’intesa e con il supporto dello SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) – Direzione Centrale della Polizia Criminale, il cittadino straniero è stato rintracciato a Torino e tratto in arresto, sentita anche la Procura Generale.

Conclusa la redazione degli atti a suo carico, l’uomo è stato portato in carcere e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Italiana. L’arresto è stato convalidato dalla Corte di Appello di Torino.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese