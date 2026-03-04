Torino, blitz al Parco Sempione: 36 persone identificate, 14 denunciate

TORINO – Questa mattina presto, nel cuore del quartiere Barriera di Milano a Torino, si è svolta una massiccia operazione delle forze dell’ordine nell’area del Parco Sempione, da tempo segnalata come luogo di degrado urbano e ritrovo di tossicodipendenti e spacciatori.

L’operazione

Con ordinanza predisposta dal Questore di Torino, la polizia di Stato, con la collaborazione dei militari dell’Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e del personale della polizia locale, ha proceduto allo sgombero di un’area occupata all’interno di Parco Sempione. L’area è destinata a ospitare i cantieri della nuova metro 2.

Durante l’operazione sono state identificate 36 persone, di cui 14 sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di terreni ed edifici e una anche per mancato rispetto del provvedimento di Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune emesso dal Questore di Torino.

Su 36 persone identificate durante l’intervento delle forze dell’ordine, due donne e un uomo hanno accettato l’assistenza dei servizi sociali, che hanno trovato per loro una sistemazione temporanea.

