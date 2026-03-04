No alla Violenza di Genere: il tema del Sit-in a Piazza Vittorio per l’8 marzo

TORINO – Un Sit-in artistico silenzioso – ovvero una manifestazione di protesta attuata con il sedersi per terra in luoghi pubblici – contro la violenza di genere si terrà domenica 8 marzo alle ore 10:00 in Piazza Vittorio a Torino, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Per 15 minuti, dalle 10:00 alle 10:15, artisti e partecipanti daranno vita a una performance collettiva in un’atmosfera silenziosa, affinché presenza e arte fungano da strumento di sensibilizzazione sul tema della violenza.

Il presidio è organizzato dal Movimento Magus – Movimento Internazionale d’Arte e Consapevolezza, capitanato da Claudia Ottone, fondatrice del movimento. Il pubblico è invitato a partecipare.

