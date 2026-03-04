Il Festival dell’Oriente a Torino: quattro giorni tra culture, spettacoli e street food

TORINO – Il Festival dell’Oriente riaccende i riflettori a Lingotto Fiere con un’edizione che si terrà per due fine settimana di fila: sabato 7 e domenica 8, sabato 14 e domenica 15 marzo.

Per quattro giornate i padiglioni si trasformeranno in un viaggio attraverso tradizioni millenarie e tendenze contemporanee dell’Asia, tra spettacoli folkloristici, concerti, arti marziali, danze, cerimonie rituali e mostre tematiche.

La novità di questa edizione: il Japan Expo

Un format nel format dedicato a Giappone, Corea, Cina e alle culture dell’Estremo Oriente dove si alterneranno tracce della cultura orientale dal kimono, passando per l’artigianato e i riti antichi, ma anche cultura pop, design e società contemporanea, offrendo una visione dinamica dell’Asia moderna.

Attività interattive e benessere

Cuore pulsante del Festival saranno le esperienze dal vivo: vestizione del kimono, cerimonia del tè, tamburi giapponesi e la costruzione del mandala dei monaci e i palchi ospiteranno esibizioni continue con artisti internazionali.

Ampio spazio anche all’area salute e benessere, con dimostrazioni gratuite di yoga, ayurveda, reiki, shiatsu, tai chi chuan e ci kung, oltre a workshop e incontri dedicati all’equilibrio psicofisico.

Il tradizionale bazar accoglierà centinaia di stand di artigianato e prodotti tipici, insieme a un’area gastronomica ampliata con una sezione dedicata allo street food. Dal Giappone alla Thailandia, dal Vietnam all’India, passando per Corea, Tibet e Indonesia, il pubblico potrà degustare specialità preparate al momento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese