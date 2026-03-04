TORINO – Le previsioni meteo per Torino di giovedì 5 marzo 2026 confermano una giornata all’insegna della variabilità asciutta, con nubi sparse alternate a schiarite e un miglioramento più deciso nelle ore serali. Non sono attese precipitazioni e non è presente alcuna allerta meteo sul capoluogo piemontese. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti per l’inizio di marzo: minima di 8°C e massima di 15°C, con un’escursione termica contenuta e un clima gradevole nelle ore centrali. Lo zero termico si attesterà a 1921 metri, in linea con il quadro regionale che vede correnti umide in progressiva attenuazione.

Mattino: cieli nuvolosi e atmosfera grigia

La giornata si aprirà con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi, soprattutto sulle pianure occidentali, dove rientra anche l’area torinese. Le correnti umide che hanno interessato il Nord Ovest nei giorni precedenti tenderanno lentamente a smorzarsi, ma nelle prime ore la copertura potrà risultare compatta. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordest, contribuendo a mantenere un’atmosfera fresca e poco ventilata. La percezione sarà tipicamente tardo-invernale, specie nei quartieri più periferici e lungo il Po.

Pomeriggio: schiarite graduali e clima più gradevole

Nel corso del pomeriggio si assisterà a parziali aperture, con schiarite che diventeranno via via più ampie tra centro città e cintura metropolitana. Le nubi tenderanno a frammentarsi, lasciando spazio a momenti più luminosi. I venti si disporranno deboli da Est, mentre la temperatura massima raggiungerà i 15°C, valore che renderà il clima piacevole per passeggiate e attività all’aperto. L’assenza di precipitazioni conferma un contesto stabile e senza criticità.

Sera: ampi rasserenamenti e cielo più limpido

Il miglioramento più marcato è atteso in serata, quando le correnti umide andranno definitivamente attenuandosi, favorendo ampie schiarite e rasserenamenti. Il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso, con condizioni stabili anche nella notte. Il commento del previsore per il Nord Ovest sottolinea come la giornata sarà nel complesso nuvolosa, ma con una chiara tendenza a un progressivo miglioramento serale su gran parte del Piemonte occidentale.

Tendenza meteo Torino

Venerdì 6 marzo: giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in lieve aumento;

giornata soleggiata e stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in lieve aumento; Sabato 7 marzo: condizioni anticicloniche, sole prevalente e clima mite nelle ore centrali;

condizioni anticicloniche, sole prevalente e clima mite nelle ore centrali; Domenica 8 marzo: ancora tempo stabile e luminoso, ideale per gite fuori porta e attività all’aperto.

