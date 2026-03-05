Acqua Sant’Anna inaugura una nuova governance, nel segno della continuità e dello sviluppo

VINADIO – A pochi mesi dalla scomparsa del Dott. Alberto Bertone, storico leader di Acqua Sant’Anna, l’azienda annuncia un nuovo assetto societario e organizzativo pensato per garantire stabilità e crescita futura. Bertone, scomparso recentemente, è ricordato come guida lungimirante e attenta al valore delle persone, alla qualità del prodotto e alla responsabilità verso la comunità.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova governance che consolida il percorso iniziato fin dalla fondazione dell’azienda, oltre trent’anni fa. Acqua Sant’Anna, che nel 2026 celebrerà il suo trentennale, si conferma tra i principali operatori del mercato delle acque minerali in Italia.

Il nuovo assetto prevede la nomina del Dott. Fabrizio Bertone alla Presidenza e del Dott. Luca Cheri ad Amministratore Delegato. Il Consiglio si amplia con l’ingresso di Filippo Bertone e Giuseppe Bertone, rappresentanti della terza generazione della famiglia, a testimonianza della continuità imprenditoriale e del rafforzamento della governance familiare.

“Raccogliamo l’eredità professionale e umana di Alberto Bertone con grande rispetto e senso di responsabilità – ha dichiarato Luca Cheri, Amministratore Delegato di Acqua Sant’Anna –. Il nostro impegno è proseguire nel percorso di sviluppo dell’azienda valorizzando i principi che ne hanno guidato la crescita: le persone, la qualità del prodotto, l’innovazione e la sostenibilità.”

Il rinnovamento della struttura societaria si inserisce in un percorso evolutivo pensato per consolidare ulteriormente la posizione dell’azienda sul mercato e cogliere nuove opportunità di sviluppo. Acqua Sant’Anna conferma così la propria solidità e la volontà di rimanere un punto di riferimento per clienti, partner e collaboratori, nel rispetto della propria storia e con uno sguardo attento al futuro.

