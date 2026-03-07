Arrivano nuovi concorrenti per i treni ad alta velocità e regionali: francesi e spagnoli interessati al mercato italiano

TORINO – L’apertura del mercato ferroviario italiano potrebbe presto portare nuovi concorrenti stranieri sulle linee che collegano Torino al resto del Paese. Tra i protagonisti più interessati ci sono la compagnia francese SNCF Voyageurs e la spagnola Renfe, che guardano rispettivamente all’alta velocità e ai servizi regionali.

I francesi puntano sull’alta velocità

Il dossier più avanzato riguarda proprio l’ingresso dei francesi. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha infatti accettato gli impegni del gestore della rete Rete Ferroviaria Italiana per garantire condizioni di accesso più eque ai nuovi operatori.

Questo passaggio apre la strada alla possibile entrata di SNCF nel mercato italiano dell’alta velocità, oggi dominato da Trenitalia e da Nuovo Trasporto Viaggiatori, che gestisce il marchio Italo.

Il primo risultato concreto riguarda l’assegnazione iniziale di 18 slot ferroviari, che consentirebbero alla società francese di programmare il debutto sulla rete italiana. Il progetto industriale prevede fino a 15 nuovi treni ad alta velocità e circa 13 collegamenti giornalieri tra Torino, Milano, Roma, Napoli e Venezia.

L’obiettivo dichiarato è trasportare oltre 10 milioni di passeggeri all’anno con convogli del marchio Ouigo, il servizio low cost di SNCF già diffuso in Francia.

Le condizioni per partire

Il progetto non è però ancora definitivo. SNCF chiede ulteriori garanzie prima di confermare l’investimento: un numero sufficiente di slot ferroviari, la disponibilità di impianti di manutenzione in Italia e il completamento delle procedure di omologazione dei nuovi treni.

Se queste condizioni verranno soddisfatte, l’ingresso dei francesi sulla rete italiana potrebbe avvenire a partire dal settembre 2027. L’arrivo di un terzo operatore sull’alta velocità aumenterebbe la concorrenza con possibili effetti su prezzi, frequenze e qualità dei servizi.

Gli spagnoli guardano ai treni regionali

Parallelamente si muove anche la spagnola Renfe, che ha acquisito una partecipazione nella società italiana Arenaways. La strategia è diversa: non partire dall’alta velocità ma dai servizi regionali e dalle linee secondarie.

Un esempio è la riattivazione della linea ferroviaria tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo, tornata al servizio passeggeri nel 2025 proprio con i treni Arenaways dopo anni di sospensione.

Il quadro che si sta delineando è quello di un sistema ferroviario sempre più aperto alla concorrenza internazionale. Nei prossimi due anni si capirà se i progetti dei nuovi operatori diventeranno realtà: in quel caso, dal 2027 anche per chi viaggia ogni giorno da Torino potrebbero arrivare più collegamenti e nuove alternative di viaggio.

