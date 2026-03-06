Caso Comala: crescono i dubbi sulla soluzione proposta da Comune e Social Innovations Teams

Non si chiude la discussione politica e sociale dopo l’apparente lieto fine del caso Comala con l’annunciato passo indietro da parte di Social Innovations Teams disponibile a scegliere una sede alternativa per il progetto Ferrucci Hub

Sorgono dei dubbi peró sulla soluzione proposta da Comune e Social Innovations Teams

Scrive Andrea Russi capogruppo M5S al Comune di Torino

Sulla vicenda di Comala si è creato un precedente molto problematico. Quando la Città indice un bando pubblico lo fa per garantire trasparenza, parità di trattamento e certezza delle regole. Se dopo l’esito di una gara si apre una trattativa che porta il vincitore a rinunciare in cambio di uno spazio alternativo o di altri percorsi amministrativi, il rischio è che il sistema dei bandi perda credibilità. Domani chiunque potrebbe chiedersi se valga davvero la pena partecipare a una procedura pubblica.

Il punto più grave però riguarda la soluzione amministrativa che è stata prospettata. Se il progetto che ha vinto il bando rinuncia perché gli viene promesso un altro spazio della città, è doveroso spiegare con quale procedura questo spazio verrà individuato e assegnato. Parliamo di beni pubblici e di decisioni che devono essere prese con regole chiare e uguali per tutti. Non possono esistere compensazioni successive o soluzioni costruite caso per caso. Detto questo, una cosa è certa: siamo contenti che quello spazio continui a essere un luogo di protagonismo giovanile, cultura e socialità, perché negli anni ha svolto una funzione importante per la città. Proprio per questo servono scelte limpide e trasparenti quando si parla di spazi pubblici.