Truffa online con falsi investimenti: come funziona e l’appello dei carabinieri

CASSANO SPINOLA – I Carabinieri della Stazione di Cassano Spinola hanno individuato e denunciato a piede libero tre persone ritenute responsabili del reato di truffa in concorso, al termine di un’attività investigativa avviata nei primi mesi dell’anno. L’indagine è partita dopo la denuncia presentata da un cittadino residente nella valle Scrivia, vittima di un raggiro legato a un presunto investimento finanziario.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo sarebbe stato contattato nel mese di gennaio attraverso un noto social network da un sedicente operatore finanziario. L’interlocutore si sarebbe presentato con toni rassicuranti e professionali, proponendo l’adesione a un programma di investimento che prometteva guadagni elevati in tempi molto brevi.

La truffa

Convinto dall’apparente affidabilità della proposta e dalla prospettiva di un rapido ritorno economico, il risparmiatore ha effettuato diversi bonifici bancari per una somma iniziale superiore a 1.500 euro, indirizzati verso vari conti correnti indicati dal presunto broker.

I sospetti sono emersi quando la vittima ha chiesto di ricevere la documentazione relativa agli interessi maturati sull’investimento. Da quel momento il sedicente consulente finanziario ha interrotto ogni comunicazione, rendendosi irreperibile e bloccando tutti i canali di contatto.

Le indagini

Gli accertamenti tecnici condotti dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire il percorso del denaro e di mappare i flussi finanziari collegati ai bonifici. Attraverso queste verifiche gli investigatori sono riusciti a risalire agli intestatari dei conti correnti, sia bancari sia postali, utilizzati per far confluire le somme sottratte alla vittima.

Il gruppo dei falsi broker è risultato composto da tre persone — uomini e donne residenti nel Nord Italia — già note alle forze dell’ordine per precedenti specifici legati a reati analoghi. L’attività investigativa ha inoltre evidenziato la natura eterogenea del sodalizio criminale, capace di operare con disinvoltura sfruttando social network e piattaforme di messaggistica istantanea per avvicinare le potenziali vittime.

L’appello

Alla luce dell’episodio, l’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito alla massima prudenza. In particolare viene raccomandato di diffidare di chi, tramite telefono o social network, si presenti come esperto finanziario o consulente legale proponendo investimenti dai rendimenti molto elevati e richiedendo versamenti di denaro.

I militari ricordano inoltre l’importanza di verificare sempre l’identità degli interlocutori e la reale esistenza delle società di investimento citate. In caso di dubbi o richieste sospette, l’invito è quello di rivolgersi tempestivamente agli uffici di polizia presenti sul territorio, così da consentire interventi rapidi e prevenire ulteriori truffe.

