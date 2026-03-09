Lite per gelosia finisce a coltellate ad Asti: arrestato 21enne per tentato omicidio

ASTI – Un ragazzo di 21 anni residente nell’Astigiano è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo una violenta aggressione avvenuta sabato 7 marzo nel quartiere Torretta, nella zona ovest di Asti.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda è iniziata con una discussione tra due giovani poco più che ventenni nella piazza del quartiere, davanti a diversi testimoni. Il litigio sarebbe nato da motivi di gelosia e rivalità legati a una ragazza e in breve tempo è degenerato.

Durante il confronto uno dei due ha interrotto la discussione, è rientrato nella propria abitazione e poco dopo è tornato con un coltello da cucina, con il quale ha colpito il rivale.

All’arrivo dei Carabinieri, allertati da alcune persone presenti, il giovane ferito si trovava a terra con ferite da arma da taglio all’addome e al volto. I militari hanno immediatamente fermato l’aggressore, che è stato portato nel carcere di Alessandria.

Il ferito è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Cardinal Massaia. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto: le ferite sono risultate superficiali e il giovane è stato dimesso con una prognosi di circa venti giorni.

