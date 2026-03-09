Si nasconde nel divano del camper, arrestata latitante a Torino

TORINO – Si era nascosta all’interno del vano di un divano di un camper parcheggiato, sperando di sfuggire ai controlli della Polizia Locale. Ma il tentativo non è bastato a evitare l’arresto. Protagonista della vicenda una donna di 44 anni, fermata giovedì 5 marzo durante un’attività di controllo in zona San Paolo, a Torino.

Gli agenti del Reparto Informativo Sicurezza Integrazione stavano effettuando verifiche sul territorio, anche a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, quando nei pressi di corso Racconigi hanno notato un camper con a bordo una persona sospetta. Dopo aver fermato il veicolo, i civich sono saliti a bordo per i controlli, ma la passeggera che avevano intravisto sembrava essere scomparsa.

A quel punto è iniziata una perlustrazione accurata dell’abitacolo. Durante le verifiche gli agenti hanno udito un rumore provenire da uno dei divani del camper. Aprendo il vano contenitore, hanno scoperto la donna rannicchiata in un ulteriore sottofondo ricavato all’interno del mobile, dove si era nascosta nel tentativo di non essere individuata.

I precedenti

Dagli accertamenti è emerso che sulla 44enne pendevano diversi provvedimenti di restrizione in carcere emessi nel corso del 2025, tra cui uno per furto aggravato e utilizzo di carte di credito rubate. L’arresto è stato eseguito in forza di un ordine di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Torino, a seguito di un cumulo pene disposto il 28 ottobre 2025 per una condanna complessiva di 4 anni, 1 mese e 3 giorni di reclusione.

L’operazione si inserisce in una serie di interventi analoghi condotti negli ultimi giorni. Già martedì 4 marzo, infatti, gli agenti dello stesso reparto avevano fermato un’altra donna, indagata in concorso proprio con la 44enne arrestata. In quel caso l’ordine di custodia cautelare in carcere era stato eseguito in collaborazione con la Polizia Locale di Grugliasco.

Il controllo era avvenuto in via Lamarmora a Grugliasco, dove era stato fermato un altro camper. Anche in quell’occasione la passeggera è risultata destinataria di un provvedimento restrittivo ed è stata arrestata. Per il conducente del veicolo è invece scattata una denuncia: il camper presentava infatti il numero di telaio abraso e montava targhe non corrispondenti al mezzo.

Entrambe le donne sono state trasferite alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.

Come previsto dalla legge, i procedimenti penali citati nel comunicato si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari: per gli indagati vale quindi la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

