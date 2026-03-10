Meteo Piemonte, instabilità da sud porta precipitazioni anche nevose: ecco dove

PIEMONTE – Il meteorologo Andrea Vuolo segnala che per la giornata di oggi, martedì 10 marzo una nuova perturbazione sta risalendo da Sud e determinerà sul Piemonte una giornata molto instabile, con precipitazioni diffuse e a carattere di rovescio, nevose dai 1.200-1.500 metri di quota. L’immagine arriva da Bersezio di Argentera (CN) dove sono già caduti circa 15 centimetri di neve fresca nella notte.

Una debole perturbazione sale gradualmente dalle Baleari verso la nostra regione, portando nuvole, associate a deboli precipitazioni nella giornata di oggi, più significative sul Piemonte meridionale ed orientale, insieme ad un temporaneo calo delle temperature diurne e aumento delle minime notturne. Migliora tra stasera e domani mattina, ma le condizioni atmosferiche rimarranno comunque ancora all’insegna di una spiccata variabilità, con la possibilità di nuovi brevi rovesci tra mercoledì notte e giovedì mattina.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese