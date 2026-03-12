Ragazzo di 23 anni cade dal quinto piano a Moncalieri, è grave

MONCALIERI – Un ragazzo di 23 anni ha tentato di togliersi la vita nella serata di ieri a Moncalieri. Il giovane è caduto dal quinto piano di un palazzo schiantandosi sulla terrazza del primo piano.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 20.00. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno trasportato il giovane in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: ha un trauma toracico, una frattura alla caviglia e diverse altre lesioni, ma non è in pericolo di vita. Non ci sarbbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.

Dove e come chiedere aiuto

Un’efficace prevenzione del suicidio richiede che ognuno sia a conoscenza dei fattori di rischio del suicidio e sappia come gestirli.

Pensare che una persona cara, un familiare, un amico, un collega si possa suicidare, certamente spaventa e fa sentire impotenti. Quando si conosce una persona, tuttavia, siamo spesso in grado di dire quando è in crisi, perché siamo in grado di riconoscere il suo disagio.

Ci sono molti modi in cui si può supportare. Questo sito vuole aiutare sia chi sta pensando al suicidio sia a riconoscere quando qualcuno è a rischio di suicidio e capire le azioni che si possono intraprendere per aiutarlo.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

