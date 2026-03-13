Giaveno: due cani abbandonati e maltrattati, proprietario indagato

GIAVENO – Due cani di media taglia costretti a vivere in evidente stato di sofferenza. È la situazione che si sono trovati davanti gli agenti della Polizia Locale di Giaveno dopo alcune segnalazioni dei cittadini. L’intervento ha portato al sequestro degli animali, ora messi in sicurezza e affidati alle cure dell’ENPA, l’Ente Nazionale Protezione Animali.

Le segnalazioni dei residenti

Tutto è partito da alcune denunce arrivate alle autorità locali. Alcuni residenti avevano notato la condizione critica dei due cani, detenuti da un uomo che vive nella zona. Gli agenti della Polizia Locale sono quindi intervenuti per effettuare un controllo, trovando una situazione definita grave e incompatibile con il benessere degli animali.

Secondo quanto emerso durante il sopralluogo, i due cani vivevano su un ballatoio completamente coperto da escrementi e da altre masserizie, senza condizioni adeguate di igiene e cura.

Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’ASL, che hanno riscontrato segni evidenti di malessere negli animali.

I cani affidati all’ENPA

Dopo il sequestro, gli animali sono stati immediatamente affidati al personale dell’ENPA, che si occuperà delle cure e del recupero. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, permettendo così che i cani possano restare in un ambiente sicuro.

Proprietario indagato

Il proprietario degli animali è stato indagato in stato di libertà per violazione dell’articolo 727 del Codice Penale, che punisce la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

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