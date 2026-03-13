Truffa agli anziani nel Biellese: finto carabiniere tenta di rubare oro e gioielli

BIELLA – Quasi due chilogrammi di gioielli e orologi in oro, oltre a contanti e preziosi di grande valore, sono stati recuperati dai carabinieri nel territorio del Biellese e restituiti alla legittima proprietaria, un’anziana di quasi 90 anni vittima di un tentativo di truffa.

Il bottino comprendeva orologi di marchi prestigiosi, una collezione di monete d’oro, piccoli lingotti e decine di gioielli preziosi.

Il raggiro del finto carabiniere

L’episodio è emerso dopo che, nella mattinata di due giorni fa, al numero di emergenza 112 sono arrivate diverse segnalazioni di tentativi di truffa nella zona. Il copione era sempre lo stesso: i malviventi, spacciandosi per carabinieri, contattavano telefonicamente alcune persone sostenendo che la targa della loro auto fosse stata clonata. Con questo pretesto chiedevano alle vittime di consegnare gioielli e oggetti preziosi per una presunta perizia giudiziaria, necessaria – secondo la versione raccontata dai truffatori – per verificare eventuali collegamenti con furti commessi utilizzando un veicolo con quella targa.

L’intervento dei carabinieri

Ricevute le segnalazioni, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno avviato immediatamente le verifiche, individuando le aree da cui provenivano le chiamate sospette. Una pattuglia della stazione di Occhieppo Superiore ha quindi notato un’auto che si allontanava rapidamente da un condominio alla vista dei carabinieri, in un comune della Valle Elvo.

Il veicolo è stato fermato poco dopo. Alla guida dell’auto c’era un uomo di 37 anni proveniente dalla Campania, con diversi precedenti di polizia proprio per truffe ai danni di persone anziane.

Durante la perquisizione del mezzo i militari hanno trovato una busta contenente il grosso quantitativo di gioielli appartenenti alla donna, oltre ad altri monili in oro e quasi 2.000 euro in contanti. I preziosi sono stati recuperati e restituiti alla proprietaria, evitando che la truffa andasse a segno.

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