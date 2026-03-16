Torino dedica una settimana alla visibilità trans: mostre, incontri e arte per il Trans Day of Visibility

TORINO – Dal 24 al 29 marzo Torino si prepara a vivere una settimana di iniziative dedicate alle identità trans*, non binarie e gender variant. In occasione del Transgender Day of Visibility, la giornata internazionale che si celebra il 31 marzo, il Torino Pride promuove un ricco calendario di appuntamenti diffusi in diversi spazi della città, con l’obiettivo di trasformare la visibilità in un atto politico e culturale.

Mostre, laboratori, talk, momenti di confronto e spettacoli animeranno diversi luoghi del capoluogo piemontese, con il Polo Culturale Lombroso16 come centro principale delle attività. Tutte le iniziative sono gratuite e pensate per coinvolgere cittadinanza, comunità LGBTQIA+ e realtà associative del territorio.

Una settimana per dare senso alla “visibilità”

«In questo contesto storico e politico, nazionale e internazionale, abbiamo pensato di organizzare non una sola giornata per il TDoV, ma una serie di iniziative che possano toccare il tessuto della città in più punti e in più momenti», spiega Chiara Tarantello, co-coordinatrice del Torino Pride.

L’obiettivo è ribadire che la visibilità non è soltanto una questione simbolica, ma anche una rivendicazione di diritti e riconoscimento sociale.

«Le persone trans* devono essere viste e ascoltate: non possiamo permettere che la maggioranza le metta a tacere. Non sotto il nostro sguardo», sottolinea Tarantello, esprimendo soddisfazione anche per l’accoglienza ricevuta dalla mostra itinerante prevista nel programma.

Il tema della collaborazione è invece al centro delle parole di Margherita Anna Jannon, co-coordinatrice e segretaria del Torino Pride: «La parola chiave è stata “fare rete”. Molte realtà – associazioni, artistə, relatorə e persone della comunità – si alterneranno durante la settimana per dare senso e profondità al termine “visibilità” e alle sue tante sfaccettature».

Il programma degli eventi

Il calendario prende il via martedì 24 marzo alle 16 al Polo Lombroso16 con “Identità Urbanə”, laboratorio creativo ideato da Urban Lab Torino e condotto dall’artista torinese Nicolò Canova. Il workshop sarà dedicato alla progettazione di grafiche e illustrazioni che, successivamente, potranno essere realizzate sui muri di alcune scuole cittadine in collaborazione con la Città di Torino. L’iniziativa coinvolge diverse associazioni della rete del Torino Pride – tra cui Genderlens, CNGEI, Rete Genitori Rainbow e Famiglie Arcobaleno – ed è aperta a persone di tutte le età.

La sera stessa, alle 20, sempre negli spazi di Lombroso16, inaugura “Sguardi Visibili”, una mostra artistica nata da una open call rivolta ad artistə trans*, non binary e gender variant. L’apertura sarà accompagnata da un talk-spettacolo con la stand-up comedian Simonetta Musitano, già ospite di Propaganda Live e Comedy Central, che dialogherà con Chiara Tarantello e Piero Lo Surdo sul significato della visibilità oggi. Al termine della settimana la mostra proseguirà in forma itinerante in diversi spazi associativi e case di quartiere torinesi.

Gli appuntamenti proseguono mercoledì 25 marzo alle 18.30 presso L’Intreccio Viola, dove è in programma un cerchio di confronto dedicato alle persone trans* in terapia ormonale: un momento di condivisione di esperienze e percorsi personali in una fase spesso delicata della vita.

Venerdì 27 marzo alle 18, da Nora Book & Coffee, si terrà invece il talk *“Storie di professionistə trans in ambito di cura”**, dedicato al tema dell’accesso alla sanità e ai percorsi di cura in un sistema ancora fortemente cisnormativo. Interverranno Sofia Darino, Agata Fiorelli Pica, G Tracogna e Costanza Papi, professionistə impegnatə in ambito psicologico, sociale e associativo.

La giornata di sabato 28 marzo si apre alle 17 al Lombroso16 con una Biblioteca Vivente, formato partecipativo in cui i “libri” sono persone reali disponibili a raccontare la propria esperienza e il proprio percorso di vita legato all’identità LGBTQIA+.

Alle 20 seguirà un momento di cura e socialità a basso impatto sensoriale, pensato come spazio accogliente per persone trans* e per identità marginalizzate, accompagnato dall’esibizione del coro torinese Qoro – Il coro con la Q.

Il programma si chiuderà domenica 29 marzo, dalle 14.30, presso CasArcobaleno, con una giornata organizzata dall’associazione Le Transatlantike: banchetti, talk e un open stage musicale dedicato ad artistə trans* e non binary.

Il visual: un viaggio sotto la superficie

A accompagnare l’edizione 2026 del Trans* Day of Visibility è l’illustrazione firmata da Noah Busolli, illustratore e tatuatore torinese diplomato alla Scuola Internazionale di Comics di Torino.

Nel visual compare un mondo marino ricco di simboli e suggestioni oniriche. «Il mare e il mondo sottomarino tornano spesso nei miei lavori – spiega Busolli – perché sotto la superficie c’è sempre qualcosa in più: a volte più oscuro, ma anche più autentico e profondo».

L’immagine diventa così una metafora della complessità delle identità: proprio come le barriere coralline si scoprono davvero solo immergendosi, anche le persone rivelano la propria ricchezza andando oltre l’apparenza.

Una giornata nata per celebrare le persone trans*

Il Transgender Day of Visibility, celebrato ogni anno il 31 marzo, è stato ideato nel 2009 dall’attivista statunitense Rachel Crandall Crocker. La ricorrenza nasce per celebrare le vite e i contributi delle persone trans* alla società, ma anche per richiamare l’attenzione sulle discriminazioni e sulle violenze che ancora colpiscono questa comunità.

Accanto alla memoria delle vittime di transfobia ricordate durante il Transgender Day of Remembrance del 20 novembre, il TDoV invita a riconoscere e valorizzare le persone trans* vive, la loro presenza nella società e il loro diritto a esistere pienamente.

A Torino, quest’anno, quel messaggio si traduce in una settimana di incontri, arte e partecipazione diffusa nella città.

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