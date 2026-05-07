Dopo oltre un mese in ospedale ci lascia Chiara Pasqualone, la 25enne vittima di uno scontro stradale a Torino

TORINO – Una notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere: si è spenta all’età di 25 anni Chiara Pasqualone, vittima di uno scontro stradale.

Cosa è successo

Era il 28 marzo 2026 quando la 25enne, in sella a una moto, si è scontrata con il conducente di un furgone in via Reiss Romoli, nel tratto compreso tra gli incroci con via Fermi e via Olivetti. Un impatto violentissimo, tanto che le condizioni della giovane sono apparse subito gravissime.

La 25enne viene trasportata dal 118 all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Qui, nel reparto di rianimazione, Chiara Pasqualone è deceduta dopo oltre un mese di coma, la notte di venerdì 1 maggio.

La dinamica del tragico scontro è al vaglio degli agenti della polizia locale.

L’ultimo saluto

Un lutto che ha colpito duramente la famiglia della giovane e i tanti parenti e amici che le volevano bene e che oggi la ricordano con messaggi di cordoglio.

Le esequie di Chiara Pasqualone saranno celebrate alle 10:30 di domani, venerdì 8 maggio, nella parrocchia di San Gioacchino in corso Giulio Cesare a Torino, partendo dalle camere mortuarie del Giovanni Bosco alle ore 10.

Il Santo Rosario sarà recitato oggi alle 18 presso la medesima parrocchia.

Chiara riposerà nel cimitero di Verolengo, dove la giovane viveva da circa un anno.

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