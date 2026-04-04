L’impianto antincendio è guasto: chiuse le gallerie “Craviale” e “Turina” sulla Provinciale 23 a Porte

TORINO – La Città Metropolitana di Torino fa sapere che per un guasto tecnico all’impianto antincendio, le gallerie “Craviale” e “Turina”, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 3+830 della Variante all’abitato di Porte della Strada Provinciale 23 del Colle del Sestriere, sono state chiuse al transito di tutte le categorie di utenti.

La decisione, dicono, è stata assunta per ovvi e inderogabili motivi di sicurezza.

Il traffico viene deviato su percorso alternativo: dallo svincolo di San Martino si entra sul tracciato della vecchia Provinciale 23 per tornare sulla Variante alla rotonda in località Malanaggio, sopra l’abitato di Porte.

La circolazione è sospesa fino a quando sarà ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto antincendio.

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