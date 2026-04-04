TorinoTrasporti
L’impianto antincendio è guasto: chiuse le gallerie “Craviale” e “Turina” sulla Provinciale 23 a Porte
La decisione è stata assunta per ovvi e inderogabili motivi di sicurezza
TORINO – La Città Metropolitana di Torino fa sapere che per un guasto tecnico all’impianto antincendio, le gallerie “Craviale” e “Turina”, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 3+830 della Variante all’abitato di Porte della Strada Provinciale 23 del Colle del Sestriere, sono state chiuse al transito di tutte le categorie di utenti.
La decisione, dicono, è stata assunta per ovvi e inderogabili motivi di sicurezza.
Il traffico viene deviato su percorso alternativo: dallo svincolo di San Martino si entra sul tracciato della vecchia Provinciale 23 per tornare sulla Variante alla rotonda in località Malanaggio, sopra l’abitato di Porte.
La circolazione è sospesa fino a quando sarà ripristinato il corretto funzionamento dell’impianto antincendio.
Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese