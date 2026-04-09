A Feletto Canavese c’è un organo che festeggia 200 anni

FELETTO CANAVESE – Un anniversario di note e storia attende la comunità di Feletto: il celebre organo Serassi della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta compie 200 anni. Per celebrare questo importante traguardo culturale, sabato 11 aprile alle 21, la chiesa ospiterà un concerto speciale, che promette di trasformare la serata in un vero e proprio viaggio nella musica e nel tempo.

Protagonista dell’evento sarà l’organista Paolo Tarizzo, noto per la sua maestria e la capacità di valorizzare la ricchezza sonora degli strumenti storici. Seduto alla consolle del Serassi, Tarizzo proporrà un repertorio di grande spessore, eseguendo brani di autori classici e barocchi come Cabanilles, Couperin, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Padre Davide da Bergamo e Petrali.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Associazione Organistica del Canavese, Antichi Organi del Canavese e la parrocchia di Feletto, con il supporto del Comune e i patrocini della Diocesi di Ivrea, della Città metropolitana di Torino e dell’Associazione Giuseppe Serassi.

“Questo evento non è solo un omaggio a uno strumento storico, ma anche un’occasione per far risuonare la nostra storia culturale attraverso le note di grandi compositori,” commentano gli organizzatori.

Il concerto rappresenta così un’opportunità unica per gli appassionati di musica e per tutta la cittadinanza, un momento in cui arte, storia e spiritualità si incontrano nella magia dell’organo Serassi, capolavoro di artigianato e simbolo del patrimonio musicale del Canavese.

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