Incendio in un palazzo di 10 piani in via Artom a Torino

TORINO – Un violento incendio ha interessato nella notte un palazzo di via Artom, a Torino, seminando paura tra i residenti ma senza provocare, fortunatamente, feriti.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi per cause ancora in fase di accertamento. Il rogo ha coinvolto un edificio di dieci piani, sulla cui facciata esterna è installato un cappotto termico, elemento che potrebbe aver inciso sulla dinamica e sulla diffusione dell’incendio. Fortunatamente i danni sono limitati proprio alla copertura esterna.

Immediato e massiccio l’intervento dei vigili del fuoco: sul posto sono giunte sei squadre operative, supportate anche da due autoscale, che hanno lavorato senza sosta per circa tre ore. Le operazioni si sono concentrate prima sul contenimento delle fiamme e successivamente sulla messa in sicurezza dell’intera area, evitando che l’incendio potesse estendersi ulteriormente o causare crolli.

Al termine dell’intervento, il bilancio è rassicurante: non si registrano persone coinvolte né intossicati. Resta però alta l’attenzione sulle cause del rogo, ora al vaglio degli investigatori, che dovranno chiarire l’origine dell’incendio e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza degli edifici dotati di rivestimenti esterni isolanti, tema già al centro del dibattito negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla propagazione delle fiamme in strutture di grande altezza.

La nota di Atc

Ammonta a circa 100 mila euro la prima stima dei danni all’edificio, di proprietà della Città di Torino e in gestione ad Atc, di via Fratelli Garrone, dove nella notte è divampato un incendio che ha distrutto buona parte della cappottatura sulla testata del palazzo. Sul posto stamane si è recato il Presidente dell’Agenzia, Maurizio Pedrini, insieme ai tecnici di Atc che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area; al momento non risultano danni agli appartamenti o alle persone.

“Mi auguro – dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini – che sulle cause dell’episodio venga fatta piena luce dalle autorità competenti, a cui l’Agenzia naturalmente sporgerà denuncia. L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, che ringrazio, ha evitato conseguenze più gravi. Quanto successo ci preoccupa, non solo per i danni materiali, ma anche per la sicurezza delle famiglie che vivono nelle case popolari”.

I danni dell’incendio

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