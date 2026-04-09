Linea ferroviaria Torino-Milano interrotta il 12 aprile e il 19 aprile per lavori nella stazione di Novara

NOVARA – Domenica 12 e domenica 19 aprile la linea ferroviaria Torino-Milano sarà interrotta per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo Apparato Centrale Computerizzato (ACC) nella stazione di Novara.

Pur essendo fermi i treni, Trenitalia ha riprogrammato il servizio con bus dedicati tra Novara e Vercelli per alcuni treni delle linee Torino-Milano e Novara-Chivasso/Ivrea, mentre per le linee Biella S. Paolo – Novara, Domodossola-Novara e Arona – Novara è istituito servizio bus sull’intera tratta.

Inoltre, il treno intercity notte 1558 Salerno-Torino Porta Nuova nelle notti 11/12 e 18/19 aprile subirà variazioni di percorso, con perdita di alcune fermate intermedie e modifiche di orario, anche con anticipi e aumento dei tempi di percorrenza.

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