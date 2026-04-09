Veleid Spies, le ragazze che danno i voti alle moschee e al cibo halal a Torino

TORINO – Si chiamano Veleid Spies, sono giovani, sorridenti e molto simpatiche. Sono quattro ragazze di Torino che hanno aperto un account Instragram (ed uno TikTok) e stanno pian piano conquistando spazio nel mare magnum della rete.

Di che parlano? Qui sta la particolarità dei loro contenuti. Le quattro Spies hanno praticamente dato vita ad un doppio format tematico che inizia ad avere riscontri interessanti.

Quattro moschee

Il primo si chiama Quattro moschee e striza l’occhio ai Quattro ristoranti di Alessandro Borghese. Le nostre eroine visitano le moschee torinesi e poi danno i loro voti divisi per categorie (proprio come nel programma tv).

I voti vanno a categorie che per i non addetti ai lavori potrebbero sembrare piuttosto curiose. Si va dallo “spazio donne” ai “tempi di preghiera” alla “recitazione coranica”, ma non mancano categorie più tradizionali come i “servizi” e i “parcheggi.” Non mancano poi un po’ di storia del luogo che è utile per inquadrare la mosche sul territorio di riferimento.

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Ristoranti Halal

La seconda rubrica che le Veleid Spies stanno svilupando riguarda invece il cibo. Le ragazze stanno infatti scoprendo e raccontando i vari luoghi in cui è possibile mangiare cibo halal a Torino. Dallo smash burger alla pizza, dai dolci al cibo etnico.

E qui il gioco si fa duro, perchè si entra in un territorio meno innovativo e molto battuto sui social. Eppure rimane la particolarità e l’utilità di dedicarsi solo a ristoranti halal, servizio utile quindi per tutti gli utenti alla ricerca di gusti particolari senza rinunciare ai dettami della prorpia religione.

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