Continua la crescita del Turismo in Piemonte: a trainare il settore è soprattutto il mercato internazionale

TORINO – Il turismo in Piemonte continua a crescere a ritmo sostenuto, chiudendo il 2025 con risultati record: oltre 6,7 milioni di arrivi e più di 18,1 milioni di presenze, in aumento rispettivamente del 7,1% e del 7,5% rispetto all’anno precedente. Un dato che supera nettamente la media nazionale e conferma il consolidamento della regione come destinazione sempre più attrattiva.

A trainare il settore è soprattutto il mercato internazionale, che rappresenta ormai il 53% delle presenze totali, con una crescita significativa da Stati Uniti ed Europa. Positivo anche il turismo interno, in aumento sia negli arrivi sia nei pernottamenti.

Le mete

Il capoluogo Torino si conferma la principale meta turistica, seguito dalle aree lacuali, montane e collinari, tutte in espansione. La crescita è diffusa su tutto il territorio, con performance particolarmente brillanti nel Cuneese e nelle Langhe.

Tra i trend emergenti si evidenziano il boom dell’extra-alberghiero, la destagionalizzazione e il successo del turismo outdoor, culturale ed enogastronomico. Fondamentale anche il ruolo dei grandi eventi, come il Salone Internazionale del Libro e le Nitto ATP Finals, che contribuiscono ad aumentare i flussi turistici.

Il trend 2026

Le prime indicazioni per il 2026 confermano il trend positivo: le vacanze di Pasqua registrano un aumento delle presenze superiore al 10% e crescono le intenzioni di viaggio verso il Piemonte per la primavera. Ottimi anche i dati della stagione sciistica, con picchi in località come Limone Piemonte.

Nel complesso, il Piemonte si afferma come una destinazione turistica matura e competitiva, capace di attrarre visitatori tutto l’anno grazie alla varietà dell’offerta e alla qualità dell’accoglienza.

I dati del Turismo in Piemonte

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