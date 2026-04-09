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Piogge intense e temperature in calo, l’alta pressione lascerà il Piemonte: le previsioni
Cosa ci aspetta nei prossimi giorni
TORINO – Il Piemonte continua a vivere una fase di alta pressione che sta portando giornate dal sapore tipicamente estivo più che primaverile. Le cose, però, sono destinate a cambiare.
Le previsioni meteo
Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, un promontorio anticiclonico si erge dall’Algeria al Mediterraneo occidentale fino all’Europa centrale, garantendo tempo stabile e soleggiato sul Piemonte, con temperature superiori alla norma del periodo e massime fino ai 25 °C in pianura, ancora fino alla giornata di domani.
Sabato saremo ancora protetti dall’alta pressione sul Mediterraneo centrale, ma un flusso più umido orientale nei bassi strati potrà portare un parziale aumento della nuvolosità in pianura al mattino.
Da domenica una saccatura nord-atlantica, in discesa sulla Francia, e una depressione, in risalita dal nord-Africa alla Sardegna, provocheranno un progressivo peggioramento del tempo, con precipitazioni soprattutto dalla seconda parte del giorno, che si intensificheranno ulteriormente nella giornata di lunedì.
Le temperature sono destinate a calare progressivamente, a partire dal pomeriggio di sabato.
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