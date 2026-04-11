CronacaVerbano Cusio Ossola
Tragedia a Ornavasso, 67enne muore colpito da una pianta mentre la stava tagliando
L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 nella zona della diga all’alpe Bacco, in un’area montana del comune di Ornavasso
ORNAVASSO – Tragedia nella mattinata di oggi nel territorio comunale di Ornavasso, nel Verbano-Cusio-Ossola, dove un uomo di 67 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pianta che, secondo una prima ricostruzione, stava tagliando personalmente.
L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 nella zona della diga all’alpe Bacco, in un’area montana del comune ossolano.
Immediato l’allarme e tempestivo l’intervento dei soccorsi, giunti sul posto con l’elicottero del 118, insieme ai militari della Guardia di finanza e alle squadre del Soccorso alpino. Nonostante la rapidità dell’operazione, per il 67enne non c’è stato nulla da fare.
Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione le fasi dell’incidente.
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