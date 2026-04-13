Travolto da un muletto al CAAT, grave ambulante di Torino

GRUGLIASCO – Un ambulante di 39 anni, titolare insieme alla moglie di un banco di frutta e verdura presso il mercato di Porta Palazzo, è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale CTO di Torino, dove i medici lo mantengono in coma farmacologico.

L’uomo è stato travolto da un muletto nelle prime ore della mattina di martedì 7 aprile 2026 all’interno del centro agro-alimentare di strada del Portone, a Grugliasco. Secondo una prima ricostruzione, stava effettuando il consueto rifornimento di prodotti per la sua attività, un’operazione che svolge quotidianamente, quando è stato investito da un muletto utilizzato per la movimentazione delle cassette.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte degli ispettori dello Spresal dell’Asl To3, che stanno lavorando per chiarire eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura.

Nel frattempo, la moglie dell’ambulante ha presentato una denuncia presso il commissariato di polizia Dora Vanchiglia, chiedendo che vengano acquisite e analizzate le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nel complesso.

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