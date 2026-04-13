Alle Molinette di Torino un infermiere viene aggredito con un calcio, riportando la frattura del torace

TORINO – Spesso vi abbiamo dato notizia delle aggressioni, violente, subite dal personale sanitario. Una serie di episodi diventati una escalation ormai troppo pericolosa per non intervenire.

E l’ennesima violenta aggressione nei confronti di chi ogni giorni garantisce assistenza e cura si è registrata al pronto soccorso dell’ospedale Molinette. Qui un infermiere è stato colpito con un calcio al torace da un paziente in stato alterato, riportando la frattura del torace e una prognosi di 35 giorni. Nonostante altri membri del personale siano riusciti a sottrarsi senza conseguenze gravi, la situazione continua a destare grande preoccupazione.

La denuncia del sindacato

Un episodio grave, denunciato dal sindacato Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta e che segue di pochi giorni quanto già accaduto all’ospedale di Ciriè e che conferma come le aggressioni ai danni dei professionisti sanitari non siano più eventi isolati, ma una realtà quotidiana sempre più preoccupante.

«Non possiamo continuare a commentare aggressioni a posteriori con la solita solidarietà di circostanza. – commenta Francesco Malara, dirigente Nursing Up Torino – Qui siamo di fronte a lavoratori che rischiano l’incolumità fisica ogni giorno. Oggi parliamo di uno sterno fratturato, domani cosa dovremo raccontare?».

L’episodio riaccende i riflettori su un sistema che, secondo il sindacato, non è più in grado di garantire condizioni minime di sicurezza. La gestione delle situazioni di violenza, la tempestività degli interventi e l’effettiva applicazione della flagranza di reato restano nodi ancora irrisolti.

«È evidente che serve un cambio di passo immediato – sottolinea Claudio Delli Carri, segretario regionale Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta – Non basta più indignarsi dopo. Serve prevenzione, servono protocolli chiari e strumenti concreti per tutelare chi lavora in prima linea. Dal 1° maggio arriveranno le guardie armate negli ospedali del Canavese: è un segnale, ma non può essere l’unica risposta».

Oltre alla sicurezza, resta aperto anche il fronte organizzativo. L’aggressione di solleva una domanda che il sistema sanitario continua a ignorare: chi coprirà i turni del collega aggredito? Su chi ricadrà, ancora una volta, il peso di un’organizzazione già al limite?

«Non possiamo continuare a chiedere a professionisti già stremati di coprire ulteriori carichi di lavoro – prosegue Malara – Si continua a spremere un sistema che non regge più, senza garantire né tutele né valorizzazione».

Per Nursing Up, la situazione ha ormai superato ogni soglia di sostenibilità. La sicurezza degli operatori e la qualità dell’assistenza sono due facce della stessa medaglia: ignorarne una significa compromettere entrambe.

«Chiediamo un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in Pronto Soccorso. La situazione è insostenibile. Serve un cambiamento radicale che vada oltre le parole, con provvedimenti concreti», conclude Delli Carri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese