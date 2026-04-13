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CronacaNovara

Casa in fiamme a Borgolavezzaro: due pensionati portati al Maggiore di Novara per intossicazione

Le fiamme e il fumo hanno avvolto tutto il primo piano causando l’intossicazione di due pensionati

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5 secondi fa

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BORGOLAVEZZARO – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14 di oggi, lunedì 13 aprile a Borgolavezzaro, in provincia di Novara, per un incendio divampato in un casolare di via San Lorenzo. Il loro intervento ha permesso di isolare il rogo al singolo caseggiato.

Per approfondire:

Le fiamme e il fumo hanno avvolto tutto il primo piano causando l’intossicazione di due pensionati, inquilini della casa. Salvati dal fuoco, i due sono stati trasportati all’ospedale di Novara per accertamenti.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco del comando di Novara e sanitari sono arrivati anche gli artificieri perché in casa si trovavano armi, cartucce e barilotti di polvere da sparo usati per la caccia.

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