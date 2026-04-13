Colpi di pistola contro la vetrina di un locale in corso Vercelli a Torino: fermato un uomo

TORINO – È successo tutto intorno alle 21 di ieri sera: sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro la vetrina di un locale in corso Vercelli, a Torino. Sul posto sono subito intervenute le volanti della polizia di Stato.

Grazie alle testimonianze dei presenti e agli elementi raccolti nell’immediatezza, gli investigatori sono riusciti a risalire al responsabile, un uomo, e alla sua abitazione. Dopo aver messo in sicurezza l’area, intorno alle 2 di notte gli agenti si sono presentati davanti all’appartamento, in zona corso Mortara. Dopo alcune ore sono riusciti a entrare e a bloccare l’uomo.

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