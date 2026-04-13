In Val Pellice saranno celebrati i 50 anni del Gruppo AIB e di Protezione civile

TORINO – Un gruppo di volontariato che può vantare mezzo secolo di impegno a favore della comunità: è il caso della Squadra AIB e di Protezione civile di Villar Pellice, che ha organizzato quattro giornate di celebrazione e di riflessione sul proprio ruolo, che iniziano giovedì 16 e si concludono domenica 19 aprile, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.

In una comunità locale, soprattutto nei territori montani, il gruppo dei volontari che intervengono per prevenire e spegnere gli incendi boschivi ha una funzione che va ben oltre l’aspetto operativo: spesso sono una importante occasione di socializzazione e di condivisione di obiettivi tra persone che vivono per lunghi periodi dell’anno isolate e hanno pochi contatti con la comunità e con il fondovalle.

Partecipare alle attività di addestramento, intervenire in caso di calamità naturali o semplicemente prestare il proprio servizio per contribuire al successo di eventi pubblici come fiere, sagre, festività civili e religiose è un modo per rinsaldare i legami tra le persone e le famiglie.

Gli eventi

Giovedì 16 alle 21 nella sala conferenze della Dogana Reale a Bobbio Pellice è in programma un convegno sul tema “Un territorio che guarda al futuro: dalla gestione dei boschi alla Comunità Energetica Alta Val Pellice”, con la partecipazione della Sindaca di Rorà e assessore dell’Unione Montana del Pinerolese, Claudia Bertinat, che di professione è dottoressa forestale. Intervengono anche il dottore forestale Andrea Ighina e la Presidente della Comunità Energetica Alta Val Pellice, Lilia Garnier.

Dei cambiamenti climatici in atto anche e soprattutto in montagna, della gestione delle allerte meteo, dell’effetto dei periodi di siccità sulla propagazione degli incendi boschivi si parla invece venerdì 17 alle 21 nella sala polivalente di Villar Pellice. Protagonista della serata è il meteorologo della RAI-TGR Piemonte Andrea Vuolo, insieme all’esperto di meteorologia applicata alla propagazione degli incendi boschivi Andrea Efrem.

La serata di sabato 18 è invece dedicata a un concerto nel Tempio Valdese di Villar Pellice, con la corale valdostana Chatel Argent di Villeneuve, il coro trentino Genzianella di Roncogno di Pergine Valsugana e la Corale Eminàl della Val Germanasca.

La cerimonia ufficiale per il 50° anniversario della Squadra AIB e di Protezione Civile è in programma a partire dalle 9,30 di domenica 19 aprile nella sede di via Ruà 25 a Villar Pellice, alla presenza delle autorità locali, metropolitane e regionali.

Foto di repertorio

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