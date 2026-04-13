Guida uno scuolabus ubriaco a Pozzolo Formigaro: denuncia e ritiro della patente

POZZOLO FORMIGARO – Un uomo di 60anni, autista di scuolabus è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri di Pozzolo Formigaro mentre guidava ubriaco con minori sul mezzo al ritorno a casa.

I militari hanno notato che lo scuolabus sbandava e hanno fermato il veicolo per un controllo. Il test alcolemico ha rilevato un tasso “nettamente superiore ai limiti consentiti”.

Non solo. L’uomo era stato fermato in quello stato sempre alla guida di uno scuolabus già due anni fa causando anche uno scontro stradale. Per la recidiva i carabinieri l’hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli hanno ritirato la patente.

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