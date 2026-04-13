CronacaVercelli
Scontro tra due Tir a Santhià, un morto e un ferito
L’impatto tra i due mezzi è stato violento
SANTHIA’ – Un grave scontro ha coinvolto due Tir sulla strada provinciale 3 tra Carisio e Santhià, in provincia di Vercelli. Nell’impatto ha perso la vita l’autotrasportatore Andrea Trizzino, 63 anni, residente a Brusnengo in provincia di Biella.
E’ inoltre rimasto ferito un uomo di 54 anni, autista dell’altro mezzo pesante, che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli. Il suo Tir, dopo lo scontro, è finito in una risaia. Sul posto sono intervenuti una ambulanza e l’elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco per recuperare i mezzi coinvolti.
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