Spari contro la vetrina di un bar a Torino, fermato un uomo

TORINO – Nella serata di domenica 12 aprile 2026 nel quartiere Aurora di Torino, alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi contro la vetrata del bar caffetteria Sibora, all’angolo tra corso Vercelli e via Cuneo.

L’allarme è scattato poco dopo gli spari, quando alcuni residenti della zona hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della polizia di Stato, che hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e avviato i primi rilievi. Successivamente sono giunti anche gli specialisti della scientifica e gli investigatori della squadra mobile, impegnati nella raccolta di elementi utili alle indagini.

Secondo una prima ricostruzione, i proiettili avrebbero colpito una delle vetrate del locale, senza provocare feriti ma causando danni materiali e paura tra i residenti e i frequentatori della zona.

Le indagini si sono protratte per diverse ore e hanno portato, nella tarda notte di lunedì 13 aprile, a un possibile sviluppo. Gli investigatori, supportati da ulteriori rinforzi e con l’ausilio dei vigili del fuoco per l’accesso all’abitazione, si sono recati in un appartamento in corso Mortara, sempre a Torino. Qui hanno fermato un uomo, residente nella zona.

All’interno dell’abitazione sono state rinvenute e sequestrate alcune armi, ora al vaglio degli inquirenti per accertarne l’eventuale collegamento con gli spari contro il bar.

Resta ancora da chiarire il movente del gesto. Gli investigatori stanno cercando di stabilire se il locale fosse un obiettivo preciso oppure se si sia trattato di un’azione casuale. Le verifiche proseguono per delineare con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dell’uomo fermato.

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