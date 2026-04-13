Quali sono le 10 librerie più curiose del Piemonte

TORINO – Il viaggio nelle curiosità del Piemonte oggi ci porta a parlare di libri. Amazon e le grandi catene di vendita hanno trasformato il modo di scegliere e acquistare i libri che amiamo di più, eppure esistono ancora centinaia di librerie indipendenti sul territorio, capaci di coinvolgere e appassionare i lettori.

Abbiamo provato a selezionare 10 librerie particolari e curiose sul territorio del Piemonte. Alcune per struttura e localizzazione, altre per tipologia e qualità. Si tratta naturalmente di una selezione assolutamente soggettiva e vi invitiamo a raccontarci nei commenti qual è la vostra libreria preferita.

Le 10 librerie più curiose del Piemonte

Libreria Alpe Colle

Strada Luigi Cadorna, Cannero Riviera

La più sorprendente: si trova a oltre 1200 metri di quota, tra le montagne del Verbano. Una libreria “di alpeggio”, raggiungibile quasi come un’escursione. Libri usati, eventi e panorama sul Lago Maggiore.

Libreria Luxemburg

Galleria Subalpina, Torino

Storica e indipendente, ma soprattutto famosa per la selezione molto “militante” e per il ruolo culturale cittadino. Non è solo una libreria: è un punto di dibattito.

Libreria Therese

Corso Belgio, 49, Torino

Piccola, raffinata, quasi nascosta. Specializzata in letteratura femminile e indipendente: sembra più un salotto letterario che un negozio.

Libreria Trebisonda

Via Sant’Anselmo, 22, Torino

Un vero labirinto creativo: libri, fumetti, stampe e grafica indipendente. Atmosfera alternativa, perfetta per chi cerca qualcosa di diverso.

Libreria Comunardi

Via S. Francesco da Paola, 6, 10123 Torino

Specializzata in politica, filosofia e scienze sociali. È una delle poche librerie “tematiche” rimaste, molto identitaria.

Libreria Bodoni

Via Carlo Alberto, 41, 10123 Torino

Un piccolo gioiello per bibliofili: edizioni rare, libri d’arte e fotografia. Più simile a una galleria che a una libreria.

Libreria Volare

Corso Torino 44, Pinerolo

Una libreria indipendente molto vivace, piena di eventi e incontri. Curiosa perché punta tutto sulla comunità locale.

Libreria Maramay

Via Cercenasco 9/c, Torino

Un piccolo spazio dedicato ai lettori dagli 0 ai 18 anni. Festeggia in questi giorni i 15 anni di attività. Ha una particolarità: è l’unica libreria rimasta attiva a Mirafiori.

Biblioteca Fondazione Danesino

Via Fratelli Negri, 8, Fontanetto Po

Non è una libreria commerciale ma una biblioteca molto particolare: ospitata in un palazzo storico, con migliaia di volumi catalogati e recuperati.

Libreria La Città del Sole

Via Walter Fontan, 4, Bussoleno

Specializzata in libri per bambini e ragazzi, ma con un approccio educativo e creativo: spesso organizza laboratori e attività.

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