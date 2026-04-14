MeteoPiemonte
Nelle prossime ore ancora temporali, anche forti, sul Piemonte
I fenomeni potranno essere anche intensi
TORINO – Una intensa perturbazione sta interessando in queste ore il territorio del Piemonte, con precipitazioni localmente molto forti e persistenti.
Infatti, come riportato l’ultimo aggiornamento del meteorologo Andrea Vuolo, la persistenza di aria umida e instabile favorisce, dopo parziali schiarite, la formazione di nuvolosità cumuliforme sul Piemonte centro-occidentale e settentrionale, con rovesci e locali temporali già in atto tra Verbano, Cusio, bassa Valsesia e Biellese.
Nelle prossime ore alcuni nuovi nuclei temporaleschi potranno prender vita anche verso Canavese, Torinese e Cuneese, localmente con fenomeni intensi – seppur di breve durata – poi in generale esaurimento nel corso della prossima notte.
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