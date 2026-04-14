TORINO – Su Torino la situazione meteorologica evolve verso condizioni più stabili grazie all’allontanamento delle correnti umide che hanno caratterizzato i giorni precedenti. Mercoledì 15 aprile 2026 si presenterà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, inseriti in un contesto climatico decisamente più mite. La giornata sarà quindi contraddistinta da un progressivo miglioramento, con schiarite sempre più ampie e un ritorno a condizioni tipicamente primaverili, ideali per attività all’aperto.

Mattino: nubi sparse e temperature miti

La mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse, più presenti nelle prime ore del giorno ma senza alcun rischio di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 12°C, valori piuttosto miti per il periodo. I venti soffieranno deboli da Ovest-Sudovest, contribuendo a mantenere una sensazione termica gradevole. Nel complesso, il mattino sarà variabile ma asciutto, con il sole che farà capolino tra le nubi.

Pomeriggio: schiarite diffuse e clima piacevole

Nel corso del pomeriggio il miglioramento sarà più evidente: le nubi tenderanno a diradarsi lasciando spazio a ampie schiarite, con cieli generalmente poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 20°C, regalando una giornata dal sapore pienamente primaverile. I venti si manterranno deboli, ruotando progressivamente da Est. Lo zero termico, previsto intorno ai 2690 metri, indica una massa d’aria stabile e relativamente mite anche in quota, favorendo condizioni atmosferiche serene.

Sera: cieli sereni e stabilità diffusa

In serata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con condizioni di stabilità diffuse su tutto il territorio torinese. L’assenza di precipitazioni e la ventilazione debole renderanno la serata ideale per attività all’aperto, eventi e spostamenti. Anche in questo caso non sono previste allerte meteo.

Tendenza meteo Torino

Giovedì 16 aprile: fase variabile, con alternanza tra sole e qualche nube;

fase variabile, con alternanza tra sole e qualche nube; Venerdì 17 aprile: condizioni prevalentemente poco nuvolose, clima stabile;

condizioni prevalentemente poco nuvolose, clima stabile; Sabato 18 aprile: ancora tempo generalmente soleggiato, con temperature gradevoli.

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