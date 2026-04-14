A Torino riapre il tunnel di corso Spezia, ma in settimana chiusure per altri sottopassaggi in città

TORINO – Dopo essere rimasto chiuso da gennaio a seguito di un incendio, riaprirà domani il sottopasso Spezia a Torino. L’incendio aveva interessato l’uscita di sicurezza. I lavori hanno permesso di ripristinare gli impianti di illuminazione e di controllo del sottopasso, di rinnovare gli impianti di sicurezza, le porte Rei antincendio e le strutture delle scale.

Questa settimana, però, tre sottopassi cittadini saranno invece interessati da alcune chiusure, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione. Nel dettaglio, nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 aprile, dalle ore 22 alle 6, verrà chiuso in entrambe le direzioni il sottopasso Statuto. Chiusura in orario notturno e in entrambe le direzioni anche per il sottopasso Repubblica, dalle ore 22 alle 6, tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile, tra giovedì 16 e venerdì 17, tra venerdì 17 e sabato 18.

Venerdì 17 e sabato 18 aprile, infine, anche il sottopasso di corso Grosseto rimarrà chiuso al traffico dalle ore 9.30 alle 16.30 con le seguenti modalità: venerdì 17 dalle 9.30 alle 12.30 chiusura della semicarreggiata Nord (direzione da corso Grosseto a corso Potenza) e dalle 12.30 alle 16.30 della semicarreggiata Sud; sabato 18, invece, la chiusura riguarderà in contemporanea entrambe le semicarreggiate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese