Di Fiore in Foglia: la Primavera sboccia nel vivaio Gardenesque di Monteu da Po

MONTEU DA PO – Il weekend del 18 e 19 aprile 2026 segna il ritorno della natura protagonista a Monteu da Po. Il vivaio Gardenesque apre le sue porte per la festa “Di Fiore in Foglia”, un appuntamento dedicato a chiunque desideri accogliere la bella stagione tra piante insolite e rarità botaniche. Dalle 10 al tramonto, l’ingresso gratuito permetterà a neofiti e pollici verdi esperti di immergersi in un’esperienza multisensoriale fatta di colori, profumi e, soprattutto, competenza artigianale.

Un weekend dedicato alla biodiversità e al verde

Simone Nigra e Andrea De Paoli, i volti dietro Gardenesque, guideranno i visitatori alla scoperta di oltre mille varietà di piante erbacee perenni e annuali. L’obiettivo è promuovere un giardinaggio consapevole, lontano dalle logiche puramente commerciali, offrendo consigli pratici su specie resistenti ai nostri climi.

Il vivaio ospiterà infatti vivaisti e artigiani del territorio e l’ intreccio tra botanica e artigianato crea una rete di eccellenze che trasforma il vivaio in un piccolo borgo della creatività e del benessere naturale.

Laboratori creativi e passeggiate istruttive

Sabato 18 sarà dedicato alla lavorazione della ceramica a crudo, mentre domenica 19 il focus si sposterà sulle erbe spontanee benefiche in cucina e sulla cesteria selvatica. La giornata di domenica sarà animata anche dalle “chiacchierate botaniche”, incontri gratuiti su temi cruciali per il futuro del verde privato. Si parlerà di giardini sostenibili e tecniche rispettose dell’ambiente con l’esperta Marta Mariani, per poi passare a curiosità sulle erbe in tazza e sulle salvie commestibili.

Come spiegano i titolari, aprire il vivaio è un modo per fare cultura del verde, ricercando insieme agli appassionati una bellezza che sia in armonia con il mondo circostante.

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