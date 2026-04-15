Dopo il ritardo nella fornitura dei materiali, il cantiere di piazza Baldissera a Torino entra nell’ultima fase operativa

TORINO – Il Comune di Torino fa sapere che con l’arrivo dei materiali necessari alla realizzazione dei nodi di scambio della linea 10, il cantiere di piazza Baldissera entra ufficialmente nella sua ultima fase operativa.

I componenti sono stati consegnati nella giornata di ieri e questo consente di riavviare i lavori su via Stradella e via Chiesa della Salute, permettendo di procedere senza ulteriori interruzioni.

Il ritardo nell’arrivo dei materiali

Il ritardo nella fornitura di questi materiali specifici, causato esclusivamente da dinamiche logistiche esterne, ha reso necessaria una revisione dei tempi per la riapertura dei due assi viari.

Lo slittamento – prosegue il Comune -, indipendente dalla volontà dell’Ente, fissa ora la riapertura di via Stradella e via Chiesa della Salute alla fine di maggio.

Procedono regolarmente i lavori di completamento del nodo viabile di piazza Baldissera; si prevede di poter ultimare la nuova configurazione dell’incrocio con gestione semaforica dei flussi veicolari entro la metà di maggio.

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