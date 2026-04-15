Torino rafforza la sua vocazione aerospaziale: via libera al nuovo polo Thales Alenia Space

TORINO – Torino consolida il proprio ruolo di capitale industriale e tecnologica con uno sguardo sempre più rivolto allo spazio. La Giunta comunale ha infatti dato il primo via libera a un importante intervento di riqualificazione nell’area nord della città, destinato a rafforzare la presenza di Thales Alenia Space, eccellenza internazionale del settore e joint venture tra Thales e Leonardo.

La proposta, avanzata dall’assessore all’Urbanistica Paolo Mazzoleni, riguarda la demolizione e ricostruzione di un fabbricato produttivo dismesso situato in Circoscrizione 4, tra corso Francia, corso Marche e strada Antica di Collegno, in un’area strategica al confine con il comune di Collegno. Il progetto dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale per l’approvazione definitiva.

Un intervento strategico per l’industria torinese

L’area interessata si estende su oltre 116 mila metri quadrati e ospita attualmente un edificio produttivo ormai inutilizzato. Il nuovo stabilimento manterrà una superficie simile a quella esistente – circa 5.300 metri quadrati – ma sarà completamente ripensato nella struttura: più alto, più moderno e soprattutto progettato per rispondere alle esigenze delle attività industriali avanzate.

Non si tratta solo di una sostituzione edilizia, ma di un vero salto di qualità. Il nuovo edificio sarà infatti realizzato secondo criteri di sostenibilità ambientale lungo tutto il ciclo di vita e punterà alla certificazione LEED, uno degli standard internazionali più riconosciuti nel campo dell’edilizia green.

Riqualificazione e innovazione

L’intervento rappresenta un doppio investimento: da un lato nella rigenerazione urbana, con il recupero di un’area produttiva dismessa; dall’altro nello sviluppo tecnologico. Il progetto consentirà infatti di introdurre nuove tecnologie industriali, rafforzando il posizionamento competitivo di Torino nello scenario internazionale.

Un segnale importante per una città che negli ultimi anni ha puntato con decisione sul settore aerospaziale come leva strategica di crescita.

Le istituzioni: “Segnale positivo per il futuro”

“Questo nuovo investimento è sicuramente una notizia positiva – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – che dimostra la crescente vocazione della nostra città come polo d’eccellenza nel settore aerospaziale, una delle leve di sviluppo del futuro”.

Il primo cittadino ha sottolineato anche l’attrattività del territorio torinese, capace di offrire un ecosistema completo fatto di competenze, ricerca, formazione e qualità della vita.

Sulla stessa linea l’assessore Mazzoleni, che ha evidenziato come il progetto porterà benefici anche sul fronte occupazionale: “Sono previsti importanti effetti, sia diretti sia indiretti, legati allo sviluppo delle attività produttive e dell’indotto. Inoltre, l’elevato livello di sostenibilità ambientale contribuirà a migliorare le performance complessive del sito”.

Il prossimo passo

La delibera approvata dalla Giunta rappresenta solo il primo step. Nelle prossime settimane sarà il Consiglio comunale a esprimersi in via definitiva su un progetto che, se confermato, potrebbe diventare uno dei tasselli più significativi nel percorso di trasformazione industriale di Torino.

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