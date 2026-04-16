Il 16 aprile nuovo sciopero dei giornalisti per il contratto FNSI

TORINO – Terza giornata di sciopero dei giornalisti, delle cinque previste, oggi 16 aprile per il mancato rinnovo del contratto di lavoro Fnsi-Fieg (fermo da 10 anni), per l’equo compenso per i lavoratori autonomi, per la dignità del giornalismo e il futuro dell’informazione.

Si ferma anche la RAI

Alla mobilitazione odierna aderiscono anche le sigle Rai.

Usigrai: La vertenza per il rinnovo del contratto delle giornaliste e dei giornalisti italiani continua. Scaduto da oltre 10 anni, il contratto di lavoro deve essere rinnovato per rispondere alle nuove modalità dell’informazione giornalistica e dare risposte sul fronte dei salari che scontano una perdita consistente del potere di acquisto falcidiato dall’inflazione. L’Usigrai aderisce a questa terza giornata di sciopero delle giornaliste e dei giornalisti italiani e sostiene l’azione della Fnsi per continuare con più forza la mobilitazione delle redazioni a garanzia del ruolo dell’informazione professionale nel nostro Paese, a difesa della dignità del nostro lavoro e contro il precariato.

Esecutivo Usigrai

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