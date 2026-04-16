Sabato 9 maggio una giornata per celebrare i 150 anni de La Voce del Popolo e ragionare su Torino

Il settimanale diocesano La Voce E il Tempo organizza a Palazzo Carignano sabato 9 maggio 2026 un evento dal titolo Torino ieri, oggi e domani per celebrare 150 anni di fondazione de La Voce del Popolo e gli 80 anni de il nostro tempo, le due testate confluite nella La Voce e il Tempo.

Il convegno ragionerà sull’area torinese, la città e le sue campagne, a margine di una mostra sulle prime pagine dei giornali dal 1876.

Al mattino dalle 9 alle 13 le relazioni sulla storia delle testate a cura di Giovenale Dotta, Marco Bonatti Maria Pia Bonanate e relazione del parroco don Andrea Bisacchi su Conoscere il passato per operare nel presente.

Nel pomeriggio dalle 15 alle 18.30 tre dibattiti di attualità: Dove sta andando Torino con il sindaco Stefano Lo Russo, il sindaco emerito Valentino Castellani e Paolo Damilano (Torino Bellissima); La presenza locale e globale del giornale diocesano (Alberto Riccadonna, Giampiero Gramaglia); Dove sta andando l’informazione torinese con Gianni Armand Pilon vicedirettore de La Stampa, Antonello Micali direttore de «l Risveglio del Canavese, Carmine Festa caporedattore de Il Corriere della Sera, Marco Bardesono vicedirettore di Torino Cronaca, Roberta Pellegrini direttrice dell’Associazione Stampa Subalpina.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei 160 posti. Per iscriversi scrivere all’indirizzo convegno150@vocetempo.it precisando se si partecipa alla sessione del mattino, a quella del pomeriggio o a entrambe.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese