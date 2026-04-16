Niente fumo nelle aree all’aperto frequentate da bambini e persone fragili: il divieto istituito a Pianezza

PIANEZZA – Tramite una ordinanza del sindaco Antonio Castello, su proposta dell’assessore all’Ambiente Anna Franco, è stato istituito il divieto di fumare in alcune aree all’aperto del territorio di Pianezza così da promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori e delle fasce deboli della comunità.

L’ordinanza è valida per parchi e giardini pubblici, aree destinate al gioco dei bambini, zone limitrofe agli edifici scolastici di ogni ordine e grado, aree adiacenti ai servizi per l’infanzia, zone antistanti le farmacie, gli ambulatori ed i servizi per la salute in genere.

Sono stati installati gli appositi cartelli di divieto di fumo all’ingresso o nei pressi di queste aree. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa d’importo che varia da 25 a 500 euro.

Per l’assessore Anna Franco vietare il fumo dannoso per la salute di tutti, anche di chi lo respira in modo passivo, è un ulteriore passo per tutelare le persone che sono più fragili.

Aggiunge il sindaco di Pianezza Antonio Castello che «l’ordinanza sul divieto di fumo consente di restituire pienamente parchi, scuole e luoghi della salute a chi li vive ogni giorno, rendendoli più sicuri, più accoglienti e più rispettosi. Non è una misura isolata, ma fa parte di una visione più ampia: rendere Pianezza sempre più attenta al benessere, alla prevenzione e al rispetto reciproco, una Pianezza che vuole essere una città più sana. È, a tutti gli effetti, una scelta di civiltà, perché una comunità si misura anche da ciò che protegge».

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