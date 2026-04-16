Uomo gravemente ferito con una bottiglia rotta, l’aggressore si presenta in ospedale: arrestato 24enne a Torino

TORINO – Un 24enne è stato arrestato dalla polizia di Stato in quanto ritenuto essere l’autore di una violenta aggressione avvenuta la notte tra venerdì e sabato scorsi.

I fatti

L’intervento nasce dalla segnalazione da parte di una donna che riferiva di una violenta lite scoppiata all’interno dei giardini “Madre Teresa di Calcutta”, in corso Giulio Cesare. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato un uomo ferito alla testa, successivamente trasportato privo di sensi in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco.

Secondo le prime informazioni acquisite, la lite sarebbe scaturita da futili motivi per poi degenerare in aggressione: l’autore avrebbe colpito al capo la vittima, un quarantaquattrenne, con una bottiglia di vetro rotta per poi darsi alla fuga. Nell’occasione, i poliziotti hanno appreso da un negoziante della zona di una precedente discussione tra l’aggressore e la parte lesa.

Le immediate ricerche dell’uomo nelle aree limitrofe hanno dato inizialmente esito negativo. Tuttavia, poco dopo, presso il pronto soccorso del San Giovanni Bosco, gli agenti hanno individuato un soggetto corrispondente alla descrizione dell’aggressore fornita dai testimoni.

Alla vista dei poliziotti, il 24enne ha iniziato a inveire e a opporre una violenta resistenza fisica, arrivando ad aggredire gli agenti con spinte, strattoni e calci. Solo grazie all’intervento congiunto degli operatori presenti, l’uomo è stato definitivamente contenuto e messo in sicurezza.

Condotto negli uffici della Questura per l’identificazione, l’uomo ha continuato a mantenere un comportamento ostile e oppositivo, tanto da essere arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Sulla base delle descrizioni acquisite dai testimoni della lite ed avendo ancora addosso evidenti tracce di sangue il 24enne aggressore è stato anche denunciato per lesioni aggravate, avendo la vittima riportato una prognosi di 15 giorni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese