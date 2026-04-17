Sabato 18 e domenica 19 aprile torna “Bike Experience” al parco delle Vallere di Moncalieri

MONCALIERI – Il mondo delle due ruote torna protagonista alle porte di Torino con un appuntamento ormai consolidato per appassionati e curiosi. Sabato 18 e domenica 19 aprile, la Cascina Le Vallere ospiterà la quinta edizione di Bike Experience, manifestazione a ingresso gratuito dedicata al cicloturismo e alle attività outdoor.

L’evento, patrocinato dalla Città metropolitana di Torino, si svolge negli spazi dell’Ente di gestione delle Aree Protette del Po piemontese, in corso Trieste a Moncalieri, e si conferma come uno dei principali appuntamenti del settore: il più rilevante nel Nord-Ovest e il terzo a livello nazionale per dimensioni.

Nato nel 2022 su iniziativa dell’associazione Torino Bike Experience, il festival ha registrato nelle prime quattro edizioni oltre 20mila presenze, coinvolgendo centinaia tra espositori, ospiti e realtà associative. L’obiettivo resta quello di offrire una vetrina dinamica per progetti, attività e operatori legati al cicloturismo, all’outdoor e alla fruizione sostenibile del territorio.

L’edizione 2026 introduce un’importante novità: accanto alla bicicletta, spazio anche al mondo del cammino, del trekking e del benessere. Il programma si amplia con attività all’aria aperta tra il parco e la collina di Moncalieri e Torino, mentre all’interno dell’area sarà allestito un “giardino del benessere” con operatori certificati.

Non mancheranno le proposte dedicate agli appassionati del pedale: esposizione di biciclette e accessori, pedalate organizzate per diversi livelli di esperienza, incontri con cicloturisti e momenti di confronto con biomeccanici ed esperti del settore. In calendario anche workshop pratici, che spazieranno dal comfort in sella alle tecniche di campeggio.

Accanto all’aspetto sportivo, spazio anche alla cultura, con una mostra di biciclette vintage e iniziative tematiche, oltre all’area food che proporrà prodotti e specialità piemontesi.

Il programma completo e i dettagli della manifestazione sono disponibili sul sito ufficiale.

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