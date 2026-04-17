Torino, dopo 7 anni di carcere si fa arrestare in meno di 24 ore dalla scarcerazione

TORINO – Non ha fatto in tempo a festeggiare con amici e familiari la scarcerazione che, un 40enne residente a Torino, è stato nuovamente arrestato, in poco meno di 24 ore.

Qualche giorno fa l’uscita di carcere, ma poi ubriaco ha infastidito passeggeri e autisti GTT. Inoltre, ha versato il contenuto di bidoni d’immondizia sulla sede dei binari dove passa il tram in via Milano nel tentativo di bloccare la circolazione. Segnalato dai passanti l’uomo all’arrivo dei carabinieri li ha anche aggrediti. I militari lo hanno bloccato e arrestato.

Dopo sette anni di carcere per reati contro il patrimonio come furto e anche una rapina, l’uomo torna dietro le sbarre a tempo di record.

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