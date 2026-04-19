L’ex Miss Italia Francesca Bergesio denuncia molestie in hotel a Milano: «È un mondo che fa schifo, ragazze. Bisogna stare attente»

BRA – «Che schifo». Lo sfogo su TikTok di Francesca Bergesio, 20enne di Bra ex Miss Italia, vuole essere un monito per le ragazze: «Fate attenzione, creiamo rete». In un video pubblicato sul suo profilo, ha raccontato uno spiacevole episodio capitatole mercoledì 15 aprile, quando ha ricevuto le morbose attenzioni di uno sconosciuto.

La chiamata in camera alle 7

La vicenda è iniziata quando, uscendo dall’albergo di lusso a Milano nel quale alloggiava, ha incrociato un uomo che la fissava, sporgendosi dal taxi su cui era salito: «Non dò peso a questo sguardo, ormai ci sono abituata» – spiega Francesca – «Però nella mia testa dico, “menomale che questo soggetto sta uscendo dall’hotel”. Rientro e decido di non uscire la sera». La brutta sorpresa giunge il mattino dopo: «Avrei avuto la sveglia alle 9,30» ma «alle 7 squilla il telefono in stanza, mi sveglio… Ingenuamente penso sia la reception che mi avvisa che è arrivato qualcuno, ma non ho appuntamenti fino alle 11. Alzo la cornetta e il mio buongiorno è stato un uomo palesemente eccitato, che con una voce alquanto viscida mi diceva: “Buongiorno, piccola”».

Altre chiamate

Scioccata, ha comunque la prontezza di girarsi verso il telefono: «Leggo il nome sullo schermo, perché in questo hotel, quando vieni registrata, collegano il tuo nome al numero di stanza, quindi quando chiami un’altra stanza compare il nome sullo schermino» – prosegue nel video – «Vado a cercarlo immediatamente su Internet, mentre parla: è la faccia dell’uomo sul taxi. Attacco queste chiamate schifose, ne sono ancora arrivate tre. La cosa scioccante è che, per chiamarmi, devi sapere il numero di stanza, quindi l’ha digitato». Francesca reagisce all’ultima telefonata: «Diceva: “Paola, sono Giò”. Io: non sei bravo a fare l’attore. È ancora peggio che tu hai il mio numero di stanza: mi hai seguita o l’hai chiesto a qualcuno». Lui nega, cadendo nel tranello: «Gli dico: ho il tuo nome e cognome, conosco la tua faccia perché ci siamo incontrati sul marciapiede. Non t’azzardare mai più, con me non funziona questo gioco». A quel punto la giovane ha chiamato la reception dell’albergo, trovando collaborazione e scuse: «Dispiaciutissimi, mai successa una roba del genere, sono stati gentilissimi» racconta Bergesio, che ha confessato ai follower di essere scoppiata in lacrime.

«Cerchiamo di difenderci»

«Oggi che conosco gli uomini schifosi, lascio loro neanche uno sguardo di troppo» – ha concluso con un appello – «È un mondo che fa schifo, ragazze. Io ve lo dico, bisogna stare attente, avere 800 mila occhi». «Purtroppo quello che sentiamo tutti i giorni è una m***» – prosegue – «Cerchiamo di difenderci, creiamo rete: io ho avvisato tutti, ho chiamato anche mamma. Non so dove andremo a finire. Sapete, mi fa molto paura».

Un precedente

Non è il primo episodio spiacevole che la ragazza si trova a dover fronteggiare. In passato, infatti, era stata vittima di pesanti minacce anonime online. Un uomo era stato identificato e processato per aver inviato, nel dicembre 2023, minacce di morte e di stupro tramite Facebook alla neoeletta Miss Italia e al padre, il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio.

Dopo la denuncia e le indagini della Polizia, l’imputato aveva risarcito le vittime e patteggiato una pena di tre mesi, convertita in 180 ore di lavori di pubblica utilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese