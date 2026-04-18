Alpinisti sfiniti sulla Punta Venezia, provvidenziale salvataggio con elisoccorso

CRISSOLO – Poco prima delle 16:00 di oggi, una complessa operazione ha visto lavorare fianco a fianco il Soccorso Alpino Piemontese e l’Elisoccorso regionale, intervenuti nel territorio di Crissolo per trarre in salvo una coppia di alpinisti rimasta bloccata ad alta quota.

La dinamica del soccorso

L’emergenza è scattata lungo l’impegnativa cresta Perotti, a circa 100 metri dalla cima della Punta Venezia. Uno dei due è stato colto da un profondo stato di affaticamento, tale da rendere impossibile sia la prosecuzione dell’ascesa verso la vetta, sia un tentativo di discesa in autonomia.

Conseguentemente allo stato fisico dell’alpinista e valutato il serio rischio evolutivo dettato dall’avvicinarsi della sera e del calo delle temperature in quota, la centrale operativa ha deciso di agire con la massima tempestività.

È stato fatto decollare immediatamente l’elisoccorso, con a bordo un tecnico aggiuntivo del Soccorso Alpino. Raggiunta la parete, il personale è stato calato tramite il verricello. I tecnici hanno rapidamente messo in sicurezza i due malcapitati per poi issarli a bordo del velivolo. I due alpinisti sono stati infine trasportati a valle e affidati alle valutazioni sanitarie del caso.

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