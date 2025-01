La miss Francesca Bergesio minacciata sul web: “Ammazzo te e tuo padre”

CUNEO – “So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre” queste alcune delle pesanti parole scritte da un 31enne bresciano su Facebook tramite un account falso. La vicenda è accaduta nel dicembre 2023, a poche settimane dall’elezione di Francesca Bergesio a Miss Italia e la giovane di Cervere ha fatto denuncia alla polizia postale.

Insieme alla squadra mobile della Questura di Cuneo, gli agenti della postale sono riusciti ad identificare il persecutore e stamattina ad Asti si è tenuta l’udienza predibattimentale a suo carico.

Francesca Bergesio e il padre, il senatore leghista Giorgio Maria Bergesio, non erano presenti, pur essendo la ex reginetta parte civile. “Su questo – ha dichiarato Bergesio, oggi impegnata come attrice e modella – mi sono battuta durante il percorso di miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancora di più l’importanza dell’argomento”. In caso di vittoria la giovane ha già annunciato che devolverà il risarcimento alle vittime di violenza di genere.

