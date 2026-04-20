Furto al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria di Torino: arrestato un 45enne

TORINO – È stato arrestato a Torino un uomo di 45 anni, accusato di furto aggravato all’interno del pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria.

L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi, quando gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino, insieme a una volante del Commissariato San Donato, sono stati chiamati dopo la segnalazione di un furto ai danni di un paziente.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nelle corsie del pronto soccorso e avrebbe approfittato della condizione di vulnerabilità di un paziente, in quel momento su una barella per le prime cure. In pochi istanti avrebbe sottratto il telefono cellulare e il portafoglio dagli effetti personali della vittima, tentando poi di allontanarsi rapidamente.

Il comportamento sospetto non è però passato inosservato: personale sanitario e addetti alla sicurezza lo hanno seguito all’interno della struttura, permettendo così l’intervento immediato della polizia.

Fermato dagli agenti, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione: la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. Nelle tasche del 45enne sono stati trovati anche un paio di forbici di circa 10 centimetri e alcune carte di debito intestate ad altre persone, sulla cui provenienza sono ora in corso accertamenti.

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